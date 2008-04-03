Неудовлетворенность работой вредна для здоровья

Еще недавно считалось, что здоровью позвоночника вредит работа, связанная с тяжелыми физическими нагрузками или длительным пребыванием в статичной позе – она часто приводит к болям в спине. Сегодня это мнение опровергнуто, поскольку выяснилось, что на состоянии спины плохо сказывается любая профессия, которая не приносит работнику положительных эмоций.

Эту закономерность выявили специалисты в ходе опроса 31 тыс. 200 служащих авиакомпании «Боинг». Исследование показало, что работники, не получавшие удовольствия от работы, в 2,5 раза чаще обращались к врачам с жалобами на спину, чем их коллеги, довольные своей профессией. Между тем, по данным шведского хирурга-ортопеда Альфа Л..Нахемсона, на боли в спине жалуются 80% населения Земли, а эффективным средством от болей в спине вольтарен эмульгелем пользуется 128 миллионов человек (данные за последние 20 лет). Эти цифры позволяют наглядно представить, скольким людям на нашей планете необходимо менять профессию, иначе у них могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Ведь по данным медицинской статистики, если у человека хотя бы однажды болела спина, шансы испытать эту боль вновь увеличиваются вчетверо.

ami-tass.ru