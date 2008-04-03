Чем опасны импортные ”аппетитные” яблочки?

Прилавки магазинов буквально завалены яблоками различных сортов и расцветок.

Но какие же из них полезнее, а главное, не вредны ли они? Давайте поговорим об этом более подробно.

Давайте сравним отечественные яблочки с импортными. Импортные собратья все как на подбор: крупные румяные и глянцевые, а вот отечественные менее эффектны.

Зачастую цена на импортные яблоки намного выше, чем на отечественные, но мы все равно отдаем предпочтение первым.

Но есть ли смысл переплачивать?

Медики утверждают, что нет. Они выяснили, что количество витаминов в импортных яблоках намного ниже, чем в отечественных.

Но, даже это еще не все. Глянцевые импортные яблочки, кроме того, могут нанести существенный удар по нашему здоровью. В последнее время врачи стали замечать такую особенность. У американцев, которые особенно любят побаловать себя блестящими глянцевыми яблочками, наблюдаются признаки странной болезни.

В ходе этого заболевания ухудшается работа внутренних органов, а общее самочувствие также становится неважным. Ученые объясняют этот факт тем, что для того чтобы фрукты лучше хранились, на них наносят тонкий слой воска или парафина, в котором содержатся различные примеси вредных для здоровья ароматических углеводородов.

Смыть этот вредный слой с яблока не так то просто. Для того чтобы избавить яблочко от парафиновой пленки необходимо тереть его щеткой под горячей водой.

Но даже при такой обработке невозможно полностью избавиться от воска.

Исходя из всего выше сказанного, следует сделать вывод, что для своей семьи лучше выбрать не такие красивые, но зато уж точно не вредные отечественные яблоки.