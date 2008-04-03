Березовый сок укрепит истощенный холодами организм

08:22, 03 апреля 2008
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Достаточно 1 стакана в день

Не пропустите возможности оздоровиться с помощью березового сока. Он полезен для печенки, почек, для общего укрепления организма, при артрите, ревматизме, мочекаменной болезни и болезнях аллергического происхождения. Ежедневно выпивайте 0,5 - 1 стакан сока утром и вечером к еде на протяжении 2-3 недель.

При нехватке сока можно использовать отвар из свежих молодых листьев березы, хотя оно имеет кое-что более слабое действие: 2 ст. ложки листьев залить 2 стаканами кипятка, варить 3 минуты, пить по полстакана 2-3 разы в день между приемами еды.

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