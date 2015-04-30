Ко Дню Победы 38 тысяч ветеранов Донетчины получат подарки от штаба Ахметова

Об этом сообщила координатор Штаба Ахметова Римма Филь.

«Важная миссия, которую всегда будет выполнять Гуманитарный штаб – это помощь и поздравления нашим ветеранам. Близится 9 мая, День Великой Победы и мы знаем, насколько уважительно относится Ринат Ахметов к ветеранам. 70 лет назад эти люди принесли в наш дом Победу! И сейчас по поручению Рината Ахметова Штаб подготовил праздничные подарки для наших героев - ветеранов Великой Отечественной Войны. А именно тем, кто имеют статус участника боевых действий, инвалида войны, и которым исполнилось 83 года и старше» - сказала Римма Филь.

По словам координатора Штаба, 38 тысяч человек в Донецкой и Луганской областях смогут получить эти наборы. Они будут выдаваться в пунктах выдачи продуктовых наборов Гуманитарного штаба и в городах зоны АТО, на линии соприкосновения, и в населенных пунктах, подконтрольных Украине. В городах, где Гуманитарный штаб смог организовать адресную доставку - Донецк, Макеевка, Харцызск, Шахтерск, Снежное, Торез - подарочный набор ветерану привезут домой вместе с продуктовым.

Для получения набора нужно будет предоставить паспорт и удостоверение ветерана, справку о регистрации переселенца (в городах подконтрольных Украине). Подарок сможет получить и родственник, предъявив свой паспорт и оригиналы документов ветерана. С 6 мая начнется выдача наборов в Донецке и других городах за линией соприкосновения, с 11 мая - в городах, подконтрольных Украине.

В подарочный набор входит коробка конфет, бисквитный рулет, черный чай, гигиенический набор (шампунь, мыло туалетное и мыло хозяйственное), чайная чашка и открытка с искренними словами благодарности от Рината Ахметова, адресованными каждому ветерану: «Низкий поклон Вам, дорогие ветераны! Вы – наша слава и наша гордость. Крепкого- крепкого здоровья вам. Мира нашей земле! С глубоким уважением, Ринат Ахметов».

«Гуманитарный штаб присоединяется к тем пожеланиям, которые прозвучали для наших земляков-ветеранов от имени Рината Ахметова, и очень надеется на МИР сейчас на нашей общей земле», - в заключение пресс-конференции сказала Римма Филь.