Животные и грязь - защита от аллергии

Не для кого не секрет, что домашние животные при всей своей любви к хозяевам могут доставить немало проблем.

Есть люди, которые не переносят кошек и собак из-за того, что их шерсть вызывает аллергическую реакцию. Как бы человек не любил животных, от близких контактов с ними придется отказаться. Лучше смотреть на них по телевизору - так безопаснее.

Примерно такими же соображениями могут руководствоваться молодые родители и те, кто только собирается ими стать. Но хоть здоровье ребенка и дороже чем судьба домашнего любимца, не торопитесь расставаться с верным псом или обожаемой кошечкой.

Оказывается, присутствие кошки или собаки не только не провоцирует аллергию, но и защищает от нее в будущем.

Принцип прост. Если ребенок выращивается в "тепличных" условиях, где у него нет шанса встретиться с аллергеном, его иммунная система окажется неготовой к встрече с аллергенами в будущем. Однако речь идет о тех случаях, когда животное находится в доме с первых дней жизни ребенка. Если оно появиться позже, риск возникновения аллергических реакций возрастает.

Это исследование несколько лет назад провели американцы. Они установили, что у тех детей, которые росли в доме с кошками и собаками, аллергической предрасположенности было меньше. Врачи проводили детям кожные тесты с аллергенами, когда по наличию покраснения вокруг места введения раствора с аллергеном судят о наличии чувствительности к нему. У детей, не контактировавших с животными, аллергия выявлялась вдвое чаще.

Кроме того, было отмечено, что у мальчиков, росших в доме с двумя или более животными, ниже уровень иммуноглобулинов E в крови. Эти антитела, которые также называются реагинами, непосредственно участвуют в аллергических реакциях. У мальчиков также лучше работали легкие. Кстати, для ученых так и осталось тайной, почему такие же изменения не были обнаружены у девочек.

От аллергии защищают не только домашние любимцы, но и "домашние нелюбимцы" - микроскопические клещи - и другие известные аллергены, такие как пыльца растений. Принцип аналогичный. Сами они могут вызвать аллергию, но если маленького ребенка от них усиленно оберегать, то из него вырастет скрытый аллергик, который даст сильную реакцию при встрече с клещами в составе домашней пыли или пыльцой в будущем.

Эта информация была представлена немецкими учеными, которые обнаружили, что дети в семьях среднего класса больше подвержены аллергии, несмотря на то, что обстановка в домах лучше. Там лучше осведомлены о здоровом образе жизни, реже курят, матери дольше кормят грудью, животные живут в домах реже. Дети больше сидят дома и играют на компьютере, а не бегают по улицам, вдыхая пыльцу.

Врачи пропагандировали здоровый образ жизни и чистоту в доме, а оказалось, что это не всегда идет на пользу. Высказывались даже мысли о создании специальной "грязевой вакцины", которая заменит ребенку живое общение с лужами, грязью и пылью во дворе. Кстати, аналогичное мнение существует и по поводу сопротивляемости инфекциям.

Конечно, никто не призывает разводить в доме грязь и месяцами не проводить уборку. Это также нелепо, как заражать ребенка глистами, хотя доказано, что паразитические черви уменьшают чувствительность к аллергенам. Лучше действовать с умом и брать пример с японцев. Страдая от аллергии на пыльцу кедров, те решили лечить не людей, а деревья. Теперь им делают "прививки", которые резко снижают выработку пыльцы.

Medportal.ru