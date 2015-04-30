Избран председатель Общественного совета при Минздраве Украины



Как сообщили УНИАН в Минздраве, во время первого заседания были избраны председатель Общественного совета – представитель общественной организации «Всеукраинский волонтерское движение» Максим Ионов и его пять заместителей.

Участники заседания обсудили различные пути структурирования деятельности совета и первоочередные задачи, которые нужно решить для обеспечения эффективного сотрудничества с Министерством охраны здоровья Украины.

Общественный совет - самоуправляющийся консультативно-совещательный орган действовал с октября 2004 года.

В декабре прошлого года с целью эффективной реализации положений Закона Украины «Об очищении власти», Правительством было инициировано обновление общественных советов при органах исполнительной власти.