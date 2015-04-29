Если трескаются губы
16:47, 29 апреля 2015Страна
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Даже маленькие и незаметные изменения в функционировании различных систем могут говорить об очень серьезных проблемах внутренних органов
Если наряду с трещинками на губах и в уголках рта ощущается мышечная слабость, возникают проблемы с концентрацией внимания и усиленно выпадают волосы – это серьезный сигнал о недостатке в организме витамина В2 (рибофлавина).
Нарушенное равновесие быстро восстановят молочные продукты, яйца, арахис, персики, соя, груши, томаты и цветная капуста.
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