В Луганской области в результате обстрела Трехизбенки ранены 3 военных

В Луганской области сегодня в результате обстрела боевиками пос. Трехизбенка были ранены 3 военных Вооруженных сил Украины.

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, сегодня утром в Трехизбенке диверсионно-разведывательная группа боевиков приблизилась к разрушенному мосту через Северский Донец, по руслу которого проходит линия разграничения огня, и обстреляла силовиков из снайперской винтовки и автоматического оружия.

Начался бой между украинскими военными и боевиками, в результате которого ранены трое украинских военных (двое из них тяжело). После боестолкновения диверсанты отошли, по состоянию на 10.30 в Трехизбенке тихо. Раненых военных транспортируют в госпиталь.