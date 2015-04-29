Больницы Днепропетровской области приняли более 5 тыс. раненых в зоне АТО

Медицинские учреждения Днепропетровской области с начала проведения антитеррористической операции приняли более 5 тысяч раненых.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации, для транспортировки раненых бойцов задействованы 5 бригад областного центра экстренной помощи и медицины катастроф, 86 бригад Днепропетровской и 32 бригады Павлоградской станций скорой помощи.

Так, в больницы области автомобилями «скорой» были перевезены почти 3,3 тыс. раненых, доставленных в Днепропетровский аэропорт, а из пограничных сел, городов и блокпостов Донецкой области было транспортировано более 1,7 тыс. человек, в том числе и мирных жителей.

Днепропетровские бригады скорой помощи выезжали в Мариуполь, Артемовск, Красноармейск, Краматорск, Курахово, Селидово, Доброполье и другие населенные пункты.

«Координировать работу службы экстренной медицинской помощи помогает руководство Днепропетровского военного госпиталя. Нам сообщают ожидаемое количество раненых, после чего на место выезжает необходимое количество автомобилей. Что касается связи с Донецкой областью, то там нам помогают работники областного центра экстренной медицины», - сказал директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.

Справка УНИАН. Медицинскую помощь пострадавшим в зоне АТО обеспечивают 15 лечебных учреждений Днепропетровской области, в которых прооперировано более 2,1 тыс. человек. На лечение пострадавших из областного бюджета было потрачено 21,8 млн грн. Область получила из резервного фонда Государственного бюджета для приобретения лекарственных средств и расходных материалов раненым военнослужащим 4,3 млн грн. Также регион получил гуманитарную помощь на сумму 10,7 млн грн от: Общества Красного Креста Украины, правительства Грузии, ВОЗ, Фонда народонаселения Организации Объединенных Наций в Украине, Детского Фонда ООН и других. Это лекарственные средства, перевязочный материал, средства индивидуальной защиты и другие материалы.