Процедура передачи Охматдета на баланс Минздрава завершится в мае

Минздрав рассчитывает, что процедура передачи недостроенного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" из сферы управления Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу-2012 на баланс ведомста будет завершена до конца мая. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Александра Павленко, пишет rbc.ua.

"Нам нужно осуществить некоторые бюрократические процедуры, в частности пройти согласование центральных органов власти. Сейчас мы ожидаем эти согласования, они должны проходить очень быстро. Мы планируем к 20-25 мая уже осуществить передачу на баланс. Как только это будет осуществлено, можно будет приступать к освоению денежных средств, нам нужно быстро запускать строительство", - отметила она.

По словам Павленко, в частности, для передачи объекта на баланс Минздрава необходимо получить согласования Минфина, Фонда госимущества, МЭРТ, Мининфраструктуры и Минюста.

Павленко также отметила, что при передаче этого объекта на баланс Минздрава ведомство намерено "зафиксировать все недостатки, убытки и обязательства".

"Мы знаем, что там около 84 млн грн долга перед субподрядчиками. Мы понимаем, что история этого объекта достаточно громкая, но нужно начать эту история для Минздрава с чистого листа. Поэтому я хочу, чтобы комиссия по передаче установила, какие долги, какие убытки, какие недостатки есть в объекте", - подчеркнула замминистра.

Напомним, 22 апреля Кабмин утвердил передачу лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" на баланс Министерства здравоохранения Украины.

Строительство комплекса было приостановлено в связи с тем, что Нацагенство, в сфере управления которого находилось государственное предприятие "Укрмедпроектбуд", осуществлявшее строительные работы, в настоящее время не функционирует.

На достройку лечебно-диагностического комплекса в 2015 году в госбюджете предусмотрено 500 млн грн.