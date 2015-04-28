Волонтеры штаба Ахметова под обстрелами доставили помощь в Гранитное

Это село, как и многие другие поселки сегодня, - прифронтовая территория. И переселенцы, и местные жители выживают, как могут. С февраля не получают ни зарплат, ни пенсий, ни соцвыплат. В последние дни проезд в село Гранитное был закрыт из-за активизировавшихся боевых действий. Волонтерам Штаба, несмотря на сложные условия, после нескольких попыток удалось доставить 400 продуктовых наборов. И уже сегодня местные жители начали получать помощь.

Также на прошлой неделе помощь была доставлена и выдана населению еще в 4 населенных пунктах на линии соприкосновения Волновахского района: Мирном, Андреевке, Староигнатьевке, Чермалыке. Вместе с Гранитным ранее они входили в состав Тельмановского района. По словам Александра Кравцова, заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации, данные населенные пункты попали в перечень тех, где украинская власть условно не осуществляется. На самом деле это не так. «Возникла достаточно сложная ситуация, когда мы не можем выплачивать заработную плату бюджетникам, не можем вести восстановительные работы, потому что бюджеты блокированы», - рассказал Кравцов.

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Сейчас, согласно постановлению об изменении административно-территориального устройства Донецкой области, эти населенные пункты присоединены к Волновахскому району для обеспечения жизнедеятельности. Чтобы восстановить выплаты, правительству пришлось менять пять собственных постановлений, но пока мирные жители остаются без соцпомощи.

Денег хватит на всех, утверждает Роман Качур, заместитель министра финансов Украины. Если же обстановка на линии соприкосновения вновь обострится и людям придется уезжать - они смогут получить статус переселенцев. «Те города и села, которые находятся на линии соприкосновения, дают основание жителям этих населенных пунктов получать помощь в статусе переселенцев», - прокомментировал ситуацию Качур.

В список вошли населенные пункты только Донецкой области. Переселенцы десяти городов и поселков на линии соприкосновения Луганщины необходимый статус получить не смогут.

В Волновахском районе Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдает продукты мирным местным жителям льготных категорий и переселенцам льготных категорий в Степном, Новоандреевке, Анадоле, Никольском, Красном, Златоустовке, Ольгинке, Бугасе, Ровнополе, Хлебодаровке, Свободном, Владимировке, Благодатном, Петровском, Валерьяновке, Калинино, Ивановке, Новоалексеевке, Октябрьском, Дмитровке, Кировском, Каменке.

«Для жителей этих населенных пунктов продуктовый набор является на самом деле набором для выживания, - говорит координатор Штаба Римма Филь. - И Гуманитарный штаб Рината Ахметова будет делать все, чтобы мирные жители, где бы они ни находились, в каком бы городе они ни жили, получали помощь, и получали продукты для своей жизни».

Всего с начала года Гуманитарный штаб Рината Ахметова доставил в 20 населенных пунктов на линии соприкосновения тридцать тысяч продовольственных наборов.

Подробную информацию о графике работы пунктов в Волновахском районе можно узнать по телефону Горячей линии Гуманитарного штаба Рината Ахметова 0800 509 001.