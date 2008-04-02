Первый гибридный эмбрион человека и животного получен в Великобритании

Британские ученые смогли в лабораторных условиях получить первые гибридные эмбрионы человека и животного.

Сотрудники университета Ньюкасла - ведущего центра британского эмбриологии - получили эмбрионы в результате внедрения ДНК кожных клеток человека в яйцеклетки коровы, из которых предварительно был удален весь генетический материал.

В течение трех дней ученые наблюдали за ростом и развитием эмбрионов. Результаты своих исследований они намерены применять при разработке нового поколения лекарств от целого ряда болезней - от диабета и инсульта до болезней Паркинсона и Альцгеймера.

"Сейчас мы получили предварительные данные исследований, которые выглядят многообещающими, но работа еще будет продолжаться, и ее следующим шагом станет выращивание эмбрионов в течение шести дней, после чего мы надеемся суметь извлечь из них стволовые клетки для дальнейших опытов", - рассказал профессор университета Джон Берн.

Он еще раз напомнил, что вся работа с гибридными эмбрионами была разрешена британской службой по оплодотворению человека и эмбриологии. Одним из главных ограничений эксперимента является возраст эмбрионов, который не может превышать 14 дней.

"Это лицензированная деятельность, за которой идет тщательный контроль. В ходе этого лабораторного процесса данные эмбрионы никогда не будут имплантированы в чье-либо тело для дальнейшего развития", - заверил ученый.

В ближайшее время проект закона о гибридных эмбрионах предстоит рассматривать британским парламентариям. Дебаты вокруг документа уже затронули разные слои британского общества. Ученые выступают за продолжение экспериментов, которые могут помочь найти новые лекарства, церковь называет подобные опыты "чудовищными", а среди политиков пока не наблюдается единства мнений по данному вопросу.

news.bbc.co.uk