За сутки в зоне АТО 3 украинских военных получили ранения

За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, трое получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате боевых действий один украинский военный погиб, трое получили ранения.