За сутки в зоне АТО 3 украинских военных получили ранения
15:30, 27 апреля 2015Страна
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Об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве
За сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный, 3 получили ранения / Фото: УНИАН
За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, трое получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате боевых действий один украинский военный погиб, трое получили ранения.
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