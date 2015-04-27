ООН выделит средства на открытие в Северодонецке всех отделений Луганской областной больницы

Как говорится в сообщении пресс-службы администрации со ссылкой на директора департамента здравоохранения Егора Маслова, на подконтрольной Украине территории области нет медицинских отделений, которые были в областной клинической больнице, так как это медучреждение находится на оккупированной территории. "Такие виды медицинской помощи, как гастроэнтерология, аллергология, гематология, пульмонология в настоящее время оказывают в городских и районных терапевтических отделениях. В особо сложных случаях местных мам с новорожденными принимают перинатальные центры Харькова, Днепропетровска, Запорожья и Киева", - отметил Маслов.

Для областной клинической больницы необходимо провести капитальный ремонт помещений, расположенных по ул. Сметанина в Северодонецке. Местные власти уже передали бывшие помещения хирургического, инфекционного и психоневрологического корпусов в областную собственность.

"По программе развития ООН на восстановление указанных зданий будет выделено порядка 400 млн долларов. Также финансирование будет вестись из областного бюджета", - подчеркнул Маслов.

По его словам, уже разрабатывается проектно-сметная документация для начала ремонта. Строители приступят к работам в июле.

В настоящий момент основные областные медицинские учреждения рассредоточены по пяти городам:

в Северодонецке находится отделение гемодиализа; в Лисичанске — областная клиническая больница для детей; областной кардиологический диспансер; областная МСЕК (подтверждение групп инвалидности); в Рубежном — областное хирургическое отделение; в Кременной — областное онкологическое отделение; основная база медицинского университета; в Старобельске — областная скорая медицинская помощь.

По его словам, уже разрабатывается проектно-сметная документация для начала ремонта. Строители приступят к работе в июле.

Сейчас основные областные медицинские учреждения рассредоточены по пяти городам: в Северодонецке находится отделение гемодиализа; в Лисичанске - областная клиническая больница для детей, областной кардиологический диспансер, областная МСЭК (подтверждение групп инвалидности); в Рубежном - областное хирургическое отделение; в Кременной - областное онкологическое отделение, основная база медицинского университета; в Старобельске - областная скорая медицинская помощь.