“Весенние” ванны – от хронической усталости

Ванны по своей целебной силой - очень эффективная процедура. Вода способна растворять и выводить из организма балластные вещества. А если к действию воды прибавить еще и лечебное действие растительного настоя, то это заставит организм работать с новыми силами, а от весенней усталости, авитаминоза и следа не останется.

Поэтому вылейте в воду для ванны настой корней, ветвей, коры, молодых побегов разных кустов и деревьев (используйте ветви после обрезания): 1 кг сырья залейте холодной водой (3 л), доведите до кипения, оставьте настаиваться несколько часов, процедите.

Такие процедуры рекомендуют принимать 7-10 вечеров подряд перед сном.