Лечебные свойства черемши

Черемша богата витаминами. Сбор ее зелени производят в апреле—мае, как раз когда ощущается недостаток их в рационе. Она содержит 4,2 мг% каротина, до 100 мг% витамина С, а также эфирное масло, фитонциды, лизоцим. Ее используют как противолихорадочное средство. Известны с древних времен противоцинготное, противосклеротические свойства черемши. Она препятствует накоплению холестерина в крови, улучшает пищеварение, стимулирует сердечную деятельность. В народной медицине применяется при гнойных отитах, ревматизме.

В качестве пряности используют надземную часть черемши, а также ее луковицы. Листья и черешки употребляют с весны до цветения в сыром виде, добавляя в салаты, супы, начинки для пирогов, а также как пряность к мясным, рыбным и овощным блюдам. Черемша улучшает аромат и вкус дичи.

Черемшу используют осторожно, учитывая ее чесночный вкус, чтобы не испортить приготовленное блюдо.

Черемшу готовят впрок: солят, квасят, маринуют (последний способ используют чаще всего). Надземную часть также сушат, а потом измельчают, оставляя на зиму в герметичной таре.