Диета для здоровых ногтей

Так называемая «маникюрная диета» должна включать: 1.Кальций. Для того чтобы получать достаточное количество кальция необходимо включать в свой рацион финики, миндаль, растительное масло, морковный, апельсиновый и свекольный соки, инжир, миндаль, а также молочные продукты – йогурт, молоко, творог.

2. Желатин. Этот элемент «маникюрной диеты» содержит студень, заливное, холодец, мармелад.

Кроме того, не повредит погрызть хрящи и косточки от рыбы и птицы.

3. Следующий элемент этой диеты – цинк. Для того чтобы получить достаточное количество цинка, необходимо несколько раз в неделю есть свежую рыбу.

4. Железо – еще один необходимый компонент. Чтобы обогатить свой организм железом вам потребуется есть красное мясо с овощами и фруктами, которые содержать витамин С, бобовые, гранаты, а также яичный желток.

5. Не стоит забывать и про магний и марганец.

Для того чтобы в организм поступали эти элементы следует включить в свой рацион бананы, ну и конечно же рис.

Лучше всего выбрать рис бурый или черный.

В крайнем случае, остановите свое внимание на неочищенном белом рисе.

Даже если вы придерживаетесь такой «маникюрной диеты» не стоит забывать и об элементарном уходе за ногтями. Если есть необходимость, то наносите специальные кремы на ногтевую пластину, используйте укрепляющие средства.