Диета для здоровых ногтей
5 самых необходимых элементов
Так называемая «маникюрная диета» должна включать: 1.Кальций.
1.Кальций.Для того чтобы получать достаточное количество кальция необходимо включать в свой рацион финики, миндаль, растительное масло, морковный, апельсиновый и свекольный соки, инжир, миндаль, а также молочные продукты – йогурт, молоко, творог.
2. Желатин. Этот элемент «маникюрной диеты» содержит студень, заливное, холодец, мармелад.
Кроме того, не повредит погрызть хрящи и косточки от рыбы и птицы.
3. Следующий элемент этой диеты – цинк.Для того чтобы получить достаточное количество цинка, необходимо несколько раз в неделю есть свежую рыбу.
4. Железо – еще один необходимый компонент.Чтобы обогатить свой организм железом вам потребуется есть красное мясо с овощами и фруктами, которые содержать витамин С, бобовые, гранаты, а также яичный желток.
5. Не стоит забывать и про магний и марганец.
Для того чтобы в организм поступали эти элементы следует включить в свой рацион бананы, ну и конечно же рис.
Лучше всего выбрать рис бурый или черный.
В крайнем случае, остановите свое внимание на неочищенном белом рисе.
Даже если вы придерживаетесь такой «маникюрной диеты» не стоит забывать и об элементарном уходе за ногтями. Если есть необходимость, то наносите специальные кремы на ногтевую пластину, используйте укрепляющие средства.