“Острые сосудистые катастрофы. Проблема инсульта, инфаркта”

В г. Черновцы, 3-4 апреля состоится научно-практическая конференция “Острые сосудистые катастрофы. Проблема инсульта, инфаркта” Организаторы: Буковинский государственный медицинский університет 58002, Черновцы, Театральная площадь, 2. Тел. (0372) 55-37-54, 58-58-03, 24-44-00 Приглашены к участию: представители Минздрава АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медики, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций

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