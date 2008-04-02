“Острые сосудистые катастрофы. Проблема инсульта, инфаркта”
12:42, 02 апреля 2008Страна
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В г. Черновцы, 3-4 апреля состоится научно-практическая конференция “Острые сосудистые катастрофы. Проблема инсульта, инфаркта”
Организаторы: Буковинский государственный медицинский університет
58002, Черновцы, Театральная площадь, 2. Тел. (0372) 55-37-54, 58-58-03, 24-44-00
Приглашены к участию: представители Минздрава АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медики, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций
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