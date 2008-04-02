”Анемический синдром в клинике внутренних болезней”

В г. Ивано-Франковск, 3-4 апреля состоится научно-практическая конференция “Анемический синдром в клинике внутренних болезней” Организаторы: Ивано-Франковский государственный медицинский университет. 76000, Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 2. Тел. (0342) 53-79-84. Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика Приглашены к участию: представители Минздрава АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медики, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций

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