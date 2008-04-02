Награждены лучшие фтизиатры Донетчины

27 марта 2008 г. в 11 часов в концертном зале Донецкой областной филармонии состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов противотуберкулезной службы области.

В церемонии приняли участие представители Благотворительного Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», Донецкой областной государственной администрации, Донецкого областного совета, Всемирной Организации Здравоохранения, Донецкой туберкулезной больницы, сотрудники кафедры фтизиатрии Донецкого национального медицинского университета, менеджеры регионального проекта. Лучшие фтизиатры получили денежное вознаграждение.

Конкурс проводится в рамках «Программы преодоления туберкулеза в Донецкой области на 2007-2011 гг.», которая осуществляется при поддержке областной государственной администрации, областного совета, Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». Конкурс проводился впервые по следующим номинациям:

«Лучший врач-фтизиатр стационарного отделения»;

«Лучший врач-фтизиатр участковый (амбулаторного приема)»;

«Лучший врач-лаборант (лаборант с высшим образованием) противотуберкулезного учреждения»;

«Лучшая медицинская сестра стационара противотуберкулезного учреждения»;

«Лучшая медицинская сестра фтизиатрического участка (амбулаторного приема)»;

«Лучший лаборант противотуберкулезного учреждения».

Конкурс проходил в 2 этапа:

1- этап: проходил в противотуберкулезных учреждениях городов и районов области путем отбора лучших специалистов по достижениям в 2007 году.

2 - этап: победители первого этапа (75 человек) продолжили соревнование на областному уровне за 1, 2, 3 места.

Победителями конкурса объявлены:

В номинации «Лучший врач-фтизиатр стационарного отделения»:

Трушина Нина Анатолиевна, областная клиническая туберкулезная больница

Панасенко Наталья Ивановна, городской противотуберкулезный диспансер, г. Енакиево

Сердюк Оксана Викторовна, городской противотуберкулезный диспансер, г. Шахтерск

В номинации «Лучший врач-фтизиатр участковый (амбулаторного приема)»:

Письменская Наталья Викторовна, туберкулезный кабинет, Амвросиевская центральная районная больница

Стронская Елена Борисовна, туберкулезный кабинет, Володарская центральная районная больница

Исаевская Наталья Евгениевна, городской противотуберкулезный диспансер, г. Мариуполь

В номинации «Лучший врач-лаборант (лаборант с высшим образованием) противотуберкулезного учреждения»:

Клепак Наталья Владимировна, областная клиническая туберкулезная больница, врач-бактериолог

Морозова Ирина Николаевна, городской противотуберкулезный диспансер, г. Шахтерск, врач-бактериолог

Пожидаева Людмила Павловна, городской противотуберкулезный диспансер, г. Горловка, заведующий лабораторией

В номинации «Лучшая медицинская сестра стационара противотуберкулезного учреждения»:

Лазебная Ольга Ивановна, городской противотуберкулезный диспансер, г. Горловка

Павлова Татьяна Викторовна, городской противотуберкулезный диспансер, г. Шахтерск

Пономарева Ирина Евгениевна, городской противотуберкулезный диспансер, г. Артемовск

В номинации «Лучшая медицинская сестра фтизиатрического участка (амбулаторного приема)»:

Макух Галина Николаевна, Добропольская центральная районная больница, туберкулезный кабинет

Федоренко Елена Николаевна, городской противотуберкулезный диспансер, г. Мариуполь

Никульчикова Инна Алексеевна, городской противотуберкулезный диспансер, г. Енакиево

В номинации «Лучший лаборант противотуберкулезного учреждения»:

Емукина Оксана Ивановна, городской противотуберкулезный диспансер, г. Макеевка, лаборант

Мягкова Оксана Борисовна, городской противотуберкулезный диспансер, г. Константиновка, лаборант

Ляховченко Анна Петровна, областная клиническая туберкулезная больница