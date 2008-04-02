Система здравоохранения Украины будет ориентирована на европейский опыт

Днями министр здравоохранения Украины Василий Князевич встретился с Представителем Украины в Европейском Союзе Андреем Веселовским, сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины.

Целью встречи стало обсуждение планов сотрудничества с Европейской Комиссией в контексте обмена опытом и отстаивания интересов Украины в сфере здравоохранения.

"Наша команда настроена на серьезную работу в направлении евроинтеграции Украины, и врачи, как никто другой, понимают важность перехода на европейские стандарты", - отметил министр здравоохранения. Василий Князевич отметил, что продолжительность жизни рядового украинца, которая существенно ниже европейских показателей, - это комплексная проблема государства.

Чрезвычайно важным для Украины является опыт западных соседей по созданию Университетских клиник. "Построить сверхсовременные клиники с "чистого листа" Украина, к сожалению, не имеет финансовых возможностей. Потому сегодня стоит вопрос о обустройстве и адаптации областных больниц, которые и станут ячейками, которые совместят в себе медицинскую помощь и современные научные достижения", - поинформировал министр. По мнению Василия Князевича, 25 регионов, где планируют создать университетские клиники, с помощью представителей Украины в Европейской Комиссии должны найти своих коллег в городах Европы.

Андрей Веселовский предложил определиться с перечнем стран, опыт которых в отрасли здравоохранения является наиболее приемлемым и близким для Украины. По его словам международные фонды готовы к сотрудничеству с Украиной, но нуждаются в более четкой программе действий и конкретных общих проектов. Василий Князевич отметил, что министерство имеет пакет конкретных вопросов, которые реально решить лишь в тесном сотрудничестве с европейскими коллегами.

Были затронуты вопросы предоставления грантов талантливой украинской молодежи для прохождения стажировки в ведущих медицинских заведениях Европы.

В завершение встречи участники обсудили проблемы подготовки страны к чемпионату "Евро-2012".