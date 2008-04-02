Каждый восьмой украинец чувствует себя больным

Согласно данным Государственного комитета статистики Украины, каждый восьмой житель страны не удовлетворен состоянием своего здоровья и чувствует себя больным.

Как сообщают эксперты, Украина за последние десять лет потеряла около 4 миллионов человек, но больше всего опасений вызывает повышенная смертность мужчин.

Причина - неэффективное распределение денег бюджета, а также отсутствие системы здравоохранения, говорят специалисты. За последние 17 лет медицина не изменилась. И работает устаревшая модель, созданная во времена СССР.

По словам министра здравоохранения Украины Василия Князевича, в селах люди оценивают свое здоровье несколько лучше, чем жители крупных городов. Вероятно, это связано с повышенным экологическим и психоэмоциональным воздействием на горожан.

Больше всего людей, которые оценили состояние свого здоровья как хорошее, являются жителями Западной Украины и Крыма. Хуже всего со здоровьем, по их же оценке, у людей в Киеве, а также в Восточной и Центральной Украине. Причина плохого самочувствия жителей восточных областей — высокий уровень урбанизации, а также развития промышленности.

Согласно статистическим данным, в 2007 году 96% населения Украины обращались за медицинской помощью. Треть всех болевших страдали проблемами с кровеносной системой.

Напомним, что украинцы по продолжительности жизни занимают предпоследнее место среди стран Европы, опережая лишь Россию.

Также согласно данным ООН, уже через 23 года количество украинцев уменьшится до 39 миллионов. В Украине самый низкий в мире естественный прирост населения, говорится в демографическом отчете ООН.

В декабре численность населения Украины сократилась на 0,06%, или 25400 человек, по сравнению с ноябрем, и на 1 января 2008 года составила 46 372 700 человек.

Корреспондент.net