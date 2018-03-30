Украинская медицина: куда уходят деньги?

Отечественная система здравоохранения досталась Украине по наследству от бывшего Советского Союза и совершенно не приспособлена к современным рыночным отношениям. Официально медицина в стране бесплатная, но в реальности достойное лечение в Украине могут себе позволить лишь люди, располагающие достаточными средствами. При этом правительство ежегодно отправляет на финансирование отрасли десятки миллиардов. Куда же уходят эти деньги?

Чем больше — тем хуже

Украинская система здравоохранения имеет одну удивительную особенность — чем больше на нее из бюджета выделяется средств, тем выше в стране смерт-ность, ниже рождаемость и хуже медицинское обслуживание граждан.

Согласно выводу демографического отчета ООН, если обобщить результаты деятельности украинского здравоохранения за последние 6 лет, то затраты на него возросли более чем в 4 раза. При этом потребление лекарств выросло в 3 раза, а смертность в абсолютном исчислении увеличилась на 2%.

Основными источниками финансирования украинской медицины являются государственный и местные бюджеты. Причем 80% средств выделяются именно из местных бюджетов. Начиная с 2001 года бюджетное финансирование медицины увеличилось с 5,4 миллиарда до 21,1 миллиарда гривен в прошлом году. Но количество врачей на 10 тысяч человек населения остается неизменным — около 50.

По мнению главы общественного совета при Министерстве здравоохранения Олега Мусия, сколько ни вкладывать денег в медицину, от этого она лучше ни станет. Это происходит из-за неэффективного распределения денежных средств бюджета, а также из-за отсутствия системы здравоохранения как таковой. «За 17 лет все отрасли нашей страны претерпели изменения, кроме медицинской. Тут и дальше остается модель, созданная при СССР, — считает Мусий. — Осталась централизованная система управления, когда все находится в одних руках МОЗа, строгая система финансирования, ведомственность, что приводит к распорошенности бюджетных средств».

Все — на зарплату

Директор Департамента экономики и финансов МОЗа Лариса Карамушка утверждает, что, по минимальным расчетам, медицинской сфере Украины нужно минимум 40 миллиардов гривен ежегодно.

Согласно информации, которую предоставило Министерство здравоохранения, на зарплату врачей уходит около 70% всех выделяемых из бюджета средств. На закупку медицинского оборудования уходит 6%, а на закупки медикаментов и лечебных средств — 11%.

Но в действительности ситуация выглядит иначе. Так, вице-президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк рассказал, что реально из этих выделяемых на заработные платы врачей средств 55% тратится на уплату жилищно-коммунальных расходов, нужд и прочее. Сердюк отмечает, что в развитых странах в случае, если на жизнедеятельность системы и зарплату врачей идет более 50% финансирования, то считается, что система работает на себя, а не на благо общества.

Европейская обсерватория по делам здравоохранения в своих материалах, посвященных медицине в Украине, отмечает, что если учитывать неофициальность многих платежей граждан, то на долю населения приходится 50% всех затрат на здравоохранение.

Сговор фармацевтов

Еще одна сфера здравоохранения, которая просто выкачивает из граждан деньги, это фармацевтика. К примеру, если в 2002 году население в частном порядке купило лекарств на 4,4 миллиарда гривен, то в 2007-м — на сумму около 12 миллиардов. На данный момент в Украине работают 11,2 тысячи аптек, из них в государственной коммунальной собственности — только 2670. Плюс процветают также и аптечные киоски, которых насчитывается около 6 тысяч. Целые армии медицинских представителей различных фармацевтических компаний каждый день подкупают врачей, чтобы те выписывали рецепт на конкретные лекарства, которые еще и довольно дорогие.

При этом никто не собирается реформировать отечественную систему здравоохранения. Для таких реформ политическим силам необходимо принять ряд непопулярных решений, которые впоследствии принесли бы пользу. Но брать на себя такую роль ни одна политическая сила не решается.

delo.ua