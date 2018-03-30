Как лечили мигрень в Древнем мире

Ученые изучают причины мигрени с того времени, как эта болезнь стала известна. Но мигрень все еще имеет тайны, над которыми работают ученые разных стран. Именно поэтому мы решили рассмотреть основные теории возникновения мигрени, разработанные разными исследовательскими и научными центрами мира. Остановимся на двух более популярных. Сосудистая теория

Эта теория была популярной в 1930-1950-х годах, когда считали, что на протяжении приступа мигрени происходит временное сужение сосудов головы, а затем их избыточное расширение. При сужении сосудов к нервным клеткам мозга не поступало достаточное количество кислорода, и они начинали "тормозить": появлялся нечеткая речь, нарушалось зрение и т.д., а с расширением сосудов была связана характерная для мигрени пульсирующая головная боль. Но эта теория перестала быть актуальной, так как не смогла объяснить всех симптомов, которые были характерны для мигрени и пускового механизма приступа.

Тригеминально-сосудистая теория

Приступ мигрени начинается тогда, когда на организм влияют многообразные провоцирующие факторы. Это действие в свою очередь приводит к нарушению баланса химических веществ головного мозга и притеснению нервной активности, так называемая "ползучая депрессия". На такие смены в организме в первую очередь реагирует тройничный нерв, волокна которого покрывают сосуды головного мозга. Он начинает выделять разные химические вещества, которые имеют способность вызывать воспаление вокруг сосудов головного мозга. Это воспаление называется асептическим, то есть то, которое вызывается не микроорганизмами. От "воспаленных" сосудов сигнал следует к головному мозгу, где и формируется ощущение головной боли. Если процесс длится, нарушаются центральные механизмы подавления боли и мигрень становится единственным, безгранично властвующим состоянием боли.

Профилактика мигрени

* Соблюдение диеты, исключение продуктов и напитков, которые провоцируют приступ мигрени. Употребляйте больше свежих салатов, пейте много жидкости, ведь обезвоживание может стать провоцирующим фактором. Употребляйте витамины группы В. Ешьте морскую рыбу, которая содержит незаменимые жирные кислоты.

* Здоровый образ жизни, занятие спортом способствуют позитивным эмоциям, благодаря чему предупреждается возникновение приступов. Часто причиной головной боли является курение. Бросайте эту вредную привычку!

* Ограничение внешних раздражителей (телевизор, радио, телефон), которые часто приводят к стрессу. В этом случае необходимо применять многообразные антистрессовые программы, например, релаксацию.

* В домашней аптечке всегда необходимо иметь препарат, который снимает приступ.

Людям, страдающим регулярными, тяжелыми приступами мигрени с количеством атак 2 раза и больше в месяц, нужно обратиться к врачу. Он назначит профилактические препараты, которые снизят количество приступов мигрени.

ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ

Кроме "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова, история сохранила для нас многочисленные упоминания о головной боли, которые по своим признакам напоминают мигрень. Иран 3000 лет до н.э. Первое упоминание найдено в надписях на утесах, которые были сделаны шумерскими поселениями в Южном Двухлетии.

Вавилон XIX - VI ст. до н.э. В Вавилонской литературе были найдены описания приступов головной боли, которые сравнивались со вспышками молнии.

Египет VIII ст. до н.э. В папирусе Эберса, который являет собой медицинскую энциклопедию древних египтян, впервые мигрень названа болезнью половины головы (что отвечает дословному переводу с французской). В этом труде также описаны такие симптомы этого заболевания, как рвота и плохое самочувствие.

Китай в 581 г. до н.э. В книге "Цжичжуан" сообщалось, что китайские врачи пытались лечить головную боль методом чжень-цзю-терапии (иглоукаливание и прижигание).

Геродот 490-425 гг. до н.э. Согласно сведению Геродота, в Древнем Египте жрецы умели лечить головную боль.

Гиппократ 460-370 гг. до н.э. Древнегрецкий врач и реформатор Гиппократ в труде "Афоризмы" описал свои наблюдения о разных видах головной боли и первым определил ее как заболевание, а не как Божье наказание.

Он также описал хорошо известные симптомы мигрени: зрительную ауру, начало головной боли и ее облегчение после приступа рвоты, а также отметил, что головная боль развивается на фоне зрительных расстройств.

Сократ 470-347 гг. до н.э. Греческие ученые Сократ и его ученик Платон впервые отметили взаимосвязь между напряжением или волнением и головной болью.

Кападокийский 30-90 рр.н.е. Греческий врач Аретей Кападокийский дал первое детальное описание мигрени. В своей книге "Об острых и хронических заболеваниях" он различал три вида головной боли: цефалгию - умеренную, эпизодическую, что длится от 1-3 часов до нескольких дней; цефалею - более интенсивную, что длится дольше, плохо подлежит лечению и, вероятнее всего, обусловленную органической патологией; гетерокранию - похожую на мигрень. Аретей указывал, что локализация головной боли может изменяться на протяжении дня. Согласно распространенного в то время обычая, Аретей дал детальное описание своей мигрени, предоставляя особенное значение зрительной ауре. Он первым обратил внимание на мигренозную фотофобию и описал ее.

Цельс I ст. н.э. Древнеримский врач, автор энциклопедического трактата "Аrтеs" Цельс считал, что мигрень является пожизненным не фатальным заболеванием. Он также говорил о существовании факторов, которые могут быть причиной головной боли (триггерные факторы). Цельс отмечал, что мигренозная боль может уменьшаться при действии холода или жары, огня или солнца.

Ефесский 98-138 гг. н.э. Древнегреческий врач Соран Ефесский, практиковавший в Риме, дал удивительно информативное описание хронической головной боли и мигрени.

Гален 131-201 гг. н.э. Термину "гемикрания" (от которого пошел термин "мигрень") медицина обязана Галену. Греческое слово "гемикрания" римляне превратили на "hemicranium", что в вульгарной латыни постепенно принял форму "migrana". В английском языке это слово возникает как migraine (1398), myegrym (1460), migrien (1579), megrim (1713). В 1777 году с французской был заимствован термин "migraine", который используется и сейчас. Термин "megrim" переиначивали в 33 вариантах, только буквы m, g, и оставались постоянными.

Гемикраничную боль Гален объяснял анатомическими особенностями строения черепа, считая, что именно серпообразная перегородка не позволяет головной боли распространиться на вторую половину черепа. Мигрень он описывал как головную боль одной половины головы, которая не распространяется на грани продольного шва. Гален считал, что мигрень возникает в результате проникновения болезнетворных испарений от других частей тела. Его гуморальной теории (четыре жидкости: кровь, флегма, черная и желтая желчь) придерживались на протяжении многих веков. Врач считал, что лечить мигрень можно диетой, отдыхом, гимнастикой, ваннами, растираниями, кровопусканием.

525 - 605 гг. н.э. Александр Тралианус из Тралесу (сейчас Турция) написал 12-томный труда по патологии и терапии. Этот врач расширил список триггерных факторов при мигрени: шум, крик, яркий свет, вино и острые запахи.

Авицена 980-1037 гг. н.э. Самый известный арабский врач Средневековья Авицена называл головную боль "soda" (от персидского sar did) и отметил, что головная боль может иметь лобную, затылочную локализацию или быть генерализованой, что может быть спровоцировано запахами.

XVIII ст.

Фатер и Хайнике (1723г.) Эти ученые впервые описали офтальмичную мигрень, а через год первую догадку о сосудистом происхождении мигрени сделала Анхальт.

В 1772г. Фотергил описал невралгические боли в участке лица.

XIX ст. Реймонд (1860 г.) и Молендорф (1864 г.) Они сообщили важные сведения о патофизиологии мигренозного приступа. Реймонд считал, что мигренозный присткп связан со сужением кровеносных сосудов лица, а Малендорф противопоставлял сосудистому механизму паралич симпатичного нерва, чем и объяснял покраснение лица и местное повышение температуры на протяжении приступа.

В 1873 г. появилась книга Е.Ливинг "О мигренозных головных болях и другие похожие заболевания", в которой наиболее четко показано дифференциальное отличие мигрени от других, похожих головных болей.

В 1883 г. Штрюмпель выразил гипотезу о том, что аллергические факторы могут иметь значение в патогенезе головной боли.

Фрейд (1880-1939 гг.) Основоположник психоанализа З.Фрейд, страдавший мигренью, создал психоаналитическую теорию боли. Взгляды этого ученого на мигрень были опубликованы в 1895 г. в монографии Мебиуса "Мигрень" (в 1894 г.). Фрейд отрицал наследственную теорию заболевания. Мигрень, связанную с сексуальными проблемами (пол, менструальная мигрень, беременность), Фрейд рассматривал как результат токсичной деятельности некоторой стимулирующей сексуальной субстанции, которая не находит выхода. Ученый также предусмотрел важность сосудистого и нейрогенного механизмов в патогенезе мигрени, что позже было экспериментально подтверждено.

XX ст.

В 1922 - 1927 гг. Вогхем выучил приступы головной боли аллергического характера, но детальное описание патогенеза и клиники этого варианта принадлежат Пастеру Валере Радоту. Много в развитие учения о головной боли сделали советские неврологи (1937-1949 гг.).

Гринштейн на основе самонаблюдений детально описал предвестники мигрени (зрительные и сенсорные), а также установил три зоны головной боли (орбитальная, центральная и затылочная), локализация которой зависит от того, какой сосуд задействован в патологическом процессе при мигренозной атаке. Давиденков установил, что при частоте мигренозных приступов больше двух раз в месяц пациент теряет в наиболее активном работоспособном возрасте (20-45 лет).

В 1950-60 гг. Вольф и его сотрудники расширили знание о локализации головной боли и механизмах влияния на нее эмоциональных, гуморальных и гормональных факторов.

В 1978 г. Федорова предложила употреблять термин "синкопальная мигрень", когда на фоне приступа происходит потеря сознания.

В 1981 г. Вейн вводит в практику термин "паническая мигрень", который в настоящее время включен в международную классификацию.

В 1988 г. Международный классификационный комитет головной боли ввел в практику новую классификацию головных и лицевых болей, которую используют и сейчас.

2008. Сегодня проблемой изучения головной боли занимаются много специализированных центров и научных обществ, объединенных в Европейскую ассоциацию по исследованию головной боли.

Юлия Мартыненко