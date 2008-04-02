Употребление любого лекарства должен назначать врач
11:17, 02 апреля 2008Страна
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И не следует «наедаться» пилюлями
Запретить самолечение невозможно.
Об употреблении безрецептурного лекарства нужно посоветоваться с медиком. Внимательно читать инструкцию даже к хорошо известному препарату.
Если же при приеме лекарства появились неприятные ощущения – немедленно обратиться к врачу.
И не следует «наедаться» пилюлями «на всякий случай» - это здоровья не добавит.
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