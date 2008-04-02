Употребление любого лекарства должен назначать врач

Запретить самолечение невозможно.

Об употреблении безрецептурного лекарства нужно посоветоваться с медиком. Внимательно читать инструкцию даже к хорошо известному препарату.

Если же при приеме лекарства появились неприятные ощущения – немедленно обратиться к врачу.

И не следует «наедаться» пилюлями «на всякий случай» - это здоровья не добавит.

ICTV