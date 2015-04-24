За сутки погибших среди украинских военных нет, один ранен

14:17, 24 апреля 2015
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Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник

За сутки погибших среди украинских военных нет, один ранен / Фото: УНИАН

В течение суток в зоне проведения АТО погибших среди украинских военных нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

В то же время, по его словам, один украинский военный ранен. «Это произошло вблизи города Счастье», - проинформировал Мотузяник.

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