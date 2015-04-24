За сутки погибших среди украинских военных нет, один ранен

В течение суток в зоне проведения АТО погибших среди украинских военных нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

В то же время, по его словам, один украинский военный ранен. «Это произошло вблизи города Счастье», - проинформировал Мотузяник.