Ассоциация адвокатов обещает защищать интересы детей

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба подчеркивает необходимость повышения уровня правовой помощи в сфере семейных правоотношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, по словам Кулебы, "констатируем необходимость совершенствования государственной политики по вопросам защиты прав и интересов ребенка, формирования уважения к нему, повышения ценности семьи в обществе, совершенствования законодательства по защите прав и интересов ребенка".

С целью улучшения уровня правовой помощи Уполномоченный по правам ребенка и Ассоциация адвокатов Украины подписали меморандум о сотрудничестве.

Читайте такжеСемьи с особенными детьми сталкиваются с многочисленными барьерами

Согласно документу, стороны обязуются сотрудничать в направлении повышения правовой культуры в обществе в отношении прав и интересов ребенка; способствовать утверждению принципов адвокатской этики и международных стандартов адвокатской деятельности в сфере семейных правоотношений; развития международного сотрудничества по вопросам защиты прав и интересов детей.

Также стороны должны изучить международный опыт, провести анализ практики применения законодательства по семейным вопросам и защите прав ребенка в Украине и зарубежных государствах.

Среди других планов сотрудничества - выработка концепции по вопросам защиты прав и интересов детей и реформирование действующего законодательства по этим вопросам, подготовка соответствующих законопроектов и совершенствование нормативно-правовой базы.

Кроме того, стороны согласовали сотрудничество, которое бы способствовало повышению квалификации специалистов служб, на которые возложена обязанность осуществлять защиту прав и интересов ребенка, привлечению к работе психологов, медиаторов, волонтеров, меценатов. С этой целью должны быть проведены совместные научные конференции, семинары, симпозиумы, круглые столы, совещания по вопросам охраны детства.