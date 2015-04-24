Сегодня - Всеукраинский день борьбы с меланомой

По словам главного дерматовенеролога Министерства здравоохранения Украины Виктора Степаненко, сегодня во всех областных, районных дерматологических учреждениях Украины будут проводиться бесплатные осмотры на предмет выявления различных новообразований на коже.

"Все соответствующие учреждения обеспечены дерматоскопами, что позволяет предварительно выявлять наличие злокачественности или доброкачественности соответствующих опухолей. Но окончательный диагноз «меланома» или «рак кожи» устанавливается только патогистологически в соответствующих лабораториях», - сказал Степаненко.

По его словам, этот день проводится в Украине с 2009 года, в соответствии с протоколом о присоединении Украины к Всемирной программе «Евромеланома», участниками которой являются более 20 стран Европы.

«По данным ВОЗ, в мире растут показатели злокачественных новообразований кожи. Обусловлено это различными факторами, в числе которых, прежде всего, рост интенсивности естественного ультрафиолетового облучения, бесконтрольное использование искусственного ультрафиолетового облучения в медицинской и косметологической практике и определенными врожденными факторами», - сказал главный дерматолог.

Медик подчеркнул, что украинцы не достаточно владеют информацией о вредном влиянии чрезмерного солнечного облучения на развитие злокачественных заболеваний кожи.

«В преддверии летнего сезона необходимо помнить о дозированном солнечном облучении. Необходимо своевременно обращаться к врачам-дерматологам, если на коже есть новообразования, в частности, пигментные невусы. Меланома является чрезвычайно злокачественной, имеет молниеносное течение», - подчеркнул Степаненко.

Он подчеркнул, что в странах Европы проблема меланомы решается на основе ранней диагностики с последующим лечением.

«Это позволяет достичь излечения в 95% случаев. В большинстве стран мира диагностика и лечение злокачественных опухолей является компетенцией дерматологов (от диагностики до лечения онкологических болезней). Дерматологическая служба Украины еще не готова к полному циклу курации больных с опухолями кожи. На сегодняшний день в большинстве дерматологических учреждений, диспансеров отсутствуют возможности для аппаратной и цистологической диагностики опухолей кожи. Тем более для хирургической и лучевой терапии», - отметил Степаненко.