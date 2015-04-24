Постановление Кабмина о трудоустройстве касается только студентов-медиков

Кабмин утвердил изменения в постановление, которое обязывало студентов, которые учились на государственном заказе, отработать три года по направлению после окончания вуза. Теперь отработка ждет только медиков.

Об этом написала на своей странице в Facebook заместитель министра образования Инна Совсун.

Соответствующее постановление №216 опубликовано на правительственном портале.

"Это произошло! Теперь постановление о трудоустройстве распространяется только на студентов медицинского профиля", - говорится в сообщении Совсун.

По словам заместителя министра, сначала в Министерстве образования хотели полностью отменить отработки, но потом в минздраве пожаловались, что в таком случае не смогут обеспечить врачами сельские больницы. После чего был принят компромиссный вариант.