Постановление Кабмина о трудоустройстве касается только студентов-медиков
В Министерстве образования хотели полностью отменить отработки, но потом в Минздраве пожаловались, что в таком случае не смогут обеспечить врачами сельские больницы
Кабмин утвердил изменения в постановление, которое обязывало студентов, которые учились на государственном заказе, отработать три года по направлению после окончания вуза. Теперь отработка ждет только медиков.
Об этом написала на своей странице в Facebook заместитель министра образования Инна Совсун.
Соответствующее постановление №216 опубликовано на правительственном портале.
"Это произошло! Теперь постановление о трудоустройстве распространяется только на студентов медицинского профиля", - говорится в сообщении Совсун.
По словам заместителя министра, сначала в Министерстве образования хотели полностью отменить отработки, но потом в минздраве пожаловались, что в таком случае не смогут обеспечить врачами сельские больницы. После чего был принят компромиссный вариант.