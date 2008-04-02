Чем полезна и опасна первая зелень

Мартовская зелень — это первый в году источник натуральных витаминов, который дарит нам природа. Поскольку к весне наши внутренние запасы витаминов исчерпываются, то в борьбе с сезонным авитаминозом зелень будет просто незаменимым лекарством. Больше всего в зелени витамина С главного помощника иммунитета, его дефицит при весеннем авитаминозе наиболее выражен, а также фолиевой кислоты — витамина, который необходим беременным для нормального развития плода. Конечно, кто-то скажет, зачем есть зелень, если полный набор витаминов можно достать из таблеток. Однако не стоит заблуждаться на этот счет.

Искусственные витамины воспринимаются организмом как чужеродный продукт, из-за чего могут разрушаться, а также перегружать работой печень. Но и зелень может таить опасность.

Поскольку эти растения — тепличные, то в них может быть много пестицидов и нитратов, которые способны вызвать отравление организма. Поэтому перед покупкой попросите рыночного продавца взглянуть на справку лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. В этой справке должны быть указаны и содержание нитратов, и срок реализации продуктов, а также фамилия продавца и дата проверки. Если данные справки не вызывают опасений, — зелень можно смело брать, если же нет — кто знает, может продукт и загрязнен.

КАК ГОТОВИТЬ

Лучше всего зелень идет в салатах. Так и витамины усваиваются лучше, и вкуснее получается. Но чтобы обезопасить себя от нитратов, используйте три хитрости.

Во-первых, перед приготовлением салата замочите на час зелень в воде: она «вытянет» нитраты.

Во-вторых, добавляйте в салаты 1—2 ст. л. лимонной кислоты, хорошо ее перемешав. Все дело в том, что нитросоединения поступают в организм в неопасном виде и превращаются в опасные только под влиянием нитробактерий, которые всегда обитают на овощах. Кислота блокирует их размножение и опасной реакции не происходит.

И третье, съедайте свежие салаты сразу после приготовления — при хранении в холодильнике из нитратов могут образоваться нитриты, а это яд пострашнее нитратов.

ЕСЛИ НЕ УБЕРЕГЛИСЬ

Допустим, что по каким-то причинам после съеденной зелени вы почувствовали себя нехорошо. Классические признаки отравления нитратной зеленью — головная боль, недомогание. В этом случае нужно выпить 300—400 мл холодной воды и постараться вызвать рвоту, для чего нужно надавить пальцами на корень языка. Эта мера поможет вывести яд из желудка. Независимо от того, удалось вызвать рвоту или нет, примите 4 таблетки активированного угля, растворенные в стакане воды. Это поможет «связать» оставшиеся нитраты. Через 3—4 часа уголь нужно повторить. И еще одно — не курите. Никотин усугубляет действие нитратов.

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