В Мариуполь отправилась очередная автоколонна рейса Ахметова

17 большегрузных автомобилей везут 332 тонны продуктов: сахар, муку, подсолнечное масло, крупы, макароны, рыбные и мясные консервы, паштет, овсяные хлопья, сгущенное молоко.

«Ежемесячно через логистический склад в Мариуполе переселенцы в более чем в 20 городах и районах получают помощь от Рината Ахметова. Это в первую очередь пенсионеры старше 65 лет, матери одиночки, инвалиды, дети сироты – все те категории, которые предусмотрены правилами Штаба. Это те люди, которые были вынуждены покинуть свой дом, и нуждаются в помощи», –сообщил волонтер Гуманитарного штаба Рината Ахметова Максим Ровинский.

После доставки груза в логистическом центре Штаба в Мариуполе волонтерами будет сформировано 25 тысяч наборов выживания.

Помощь предназначена для самых социально незащищенных категорий мирных переселенцев на территории Донецкой и Луганской областей, подконтрольных украинской власти, а также для мирных местных жителей и переселенцев в населенных пунктах на линии соприкосновения.

Напомним, в течение этой недели Гуманитарный штаб планирует отправить на Донбасс более 90 большегрузных автомобилей с 1860 тоннами продуктов, что позволит сформировать еще 155 тысяч наборов. Продукты для формирования 70 тысяч наборов вчера уже доставила в Донецк автоколонна из 39 автомобилей. Еще одну колонну в Донецк с продуктами для мирных жителей Донбасса планируется отправить в субботу, 25 апреля.

Всего в апреле 2015 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует отправить мирному населению Донецкой и Луганской областей 500 тысяч наборов выживания и 30 тысяч детских наборов.