Контроль над эмоциями позволяет сберечь здоровье сердца

Чрезмерные переживания и высокие уровни эмоционального напряжения значительно повышают риск сердечного приступа и смерти от болезни коронарной артерии. Врачи Фонда сердечно-сосудистых исследований в Бруклине /США/, изучив историю болезни 516 пациентов, утверждают, что люди со спокойным характером защищены от сердечных расстройств в буквальном смысле.

Устойчиво низкие уровни беспокойства обеспечивают 60-процентное понижение риска сердечного приступа и смерти по этой причине, установили кардиологи, проанализировавшие факторы возраста, пола, наличия хронических болезней, индекса массы тела, уровней холестерина, артериального давления и сердечного ритма. Депрессия, стресс, постоянное волнение и психологическая подавленность приводили к нерегулярному биению сердца, аритмии, атеросклерозу и атеротромбозу. Медики заверяют, что контролируя свои эмоции можно уберечь сердце от подобных повреждений.

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