Киевляне завтра смогут бесплатно обследоваться по поводу новообразований кожи. Адреса больниц

ТМО "Дерматовенерология" в г. Киеве присоединяется к инициативе Минздрава Украины и приглашает 24 апреля 2015 года во Всеукраинский День меланомы (рака кожи) пройти бесплатное обследование в сети учреждений ТМО по следующим адресам:

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- ТМО "Дерматовенерология" в г. Киеве - ул. Саксаганского, 72, тел. (044) 289-57-96;

- Кожно-венерологический диспансер № 1 Днепровского района. Киев - ул. Черниговская, 38/2, тел. (044) 517-17-50;

- Кожно-венерологический диспансер № 2 Деснянского района. Киев - б-р Высоцкого, 8, тел. (044) 530-01-67;

- Кожно-венерологический диспансер № 3 Святошинского района. Киев - ул. Верховинная, 13, тел. (044) 450-14-38;

- Кожно-венерологический диспансер Соломенского района. Киев - ул. Островского, 48, тел. (044) 248-90-85;

- Кожно-венерологический диспансер № 5 Подольского района. Киев - вул. Галицкая, 6, тел. (044) 434-47-13;

- Киевская городская клиническая кожно-венерологическая больница - ул. Богатырская, 32, тел. (044) 413-45-98.

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Регулярные осмотры у врача (даже если Вас особо ничего не беспокоит) - это лучший способ зафиксировать возможные изменения в Вашем организме и диагностировать то или иное заболевание на ранних стадиях, которые обычно успешно поддаются лечению. Не будьте равнодушными к своему здоровью и жизни.

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Также все желающие граждане, которые не смогут попасть на осмотр в государственные учреждения, смогут пройти бесплатное обследование в передвижном пункте оказания дерматовенерологической помощи, функционирование которого обеспечили Украинская академия дерматовенерологии (УАДВ) и благотворительный фонд "Доверие Людей". Прием будет вести профессор, доктор медицинских наук, президент УАДВ Александр Иванович Литус.

Место расположения передвижного пункта:

24 апреля - метро Лукьяновская (автостоянка возле mcdonald's)

Время приема с 10:00 до 19:00.