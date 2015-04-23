Упражнения, которые снимут боль в шее

Для усиления эффекта повороты и наклоны головы надо сопровождать движением глаз в том же направлении. Выполнять медленно и плавно.

1. Сядьте на стул, держа спину и голову прямо. Сделайте глубокий вдох и надавите ладонями на лоб, одновременно напрягая мышцы шеи и не давая голове откинуться назад. Задержите дыхание и сохраните напряжение на 5-7 секунд. На выдохе отнимите ладони и на 10 сек полностью расслабьтесь, уронив голову на грудь. Повторите 3-5 раз.

2. Вдохните, сомкнутыми в замок руками надавливайте на затылок. При этом напрягите шею и не давайте голове опуститься. Задержите дыхание и оставайтесь в этом положении 5-7 секунд. На выдохе опустите руки и расслабьтесь на 10 секунд. Повторите 3-5 раз.

3. Сделав вдох, надавите левой ладонью на висок, стараясь в течение 5-7 секунд не поддаваться давлению. Затем выдохните, максимально расслабьте мышцы шеи и плеч, отдохните 10 секунд. То же самое сделайте правой рукой. Повторите упражнение 3-5 раз каждой рукой.

4. Столько же раз сделайте наклоны головы вперед и назад. На вдохе отведите голову назад, преодолевая сопротивление ладоней, охватывающих шею сзади, а глаза поднимите до предела вверх. Задержите дыхание и сохраните напряжение мышц шеи в течение 5-7 секунд. На выдохе верните голову в исходное положение. Расслабьтесь на 10 сек.

5. При наклоне вперед, ладони давят на шею, а она постепенно уступает этому давлению, На вдохе голова максимально опускается на грудь. Подбородок прижимается к шее, а взгляд опускается вниз. Поза сохраняется 5-7 секунд. Затем выдох, возвращение в исходное положение и расслабление.

6. На вдохе медленно поверните голову влево, напрягая мышцы шеи, и постарайтесь посмотреть как можно дальше в сторону движения. Задержите дыхание и напряжение на 5-7 секунд. На выдохе верните голову в исходное положение, расслабьтесь на 10 секунд. Выполните упражнение 3-5 раз в каждую сторону.

7. Опустите голову на грудь и расслабьте мышцы шеи. Постарайтесь подбородком "растереть" ключицы, постепенно увеличивая амплитуду движений. Повторите 10 раз.

8. Запрокиньте голову назад, расслабьте мышцы лица и шеи. Попытайтесь затылком "растереть" нижнюю часть шеи. Повторите 20 раз.

9. Плечи расслабьте и опустите. Делая медленный вдох, макушкой максимально тянитесь вверх, стараясь как можно больше растянуть шейные позвонки. Одновременно делайте повороты головы влево и вправо с небольшой амплитудой. Вернитесь в исходное положение и расслабьтесь. Повторите 5 раз.

Регулярное выполнение помогает снять боли в области шеи, избавиться от бессонницы, головокружения и головных болей, от звона в ушах и онемения рук. Выполнять утром и вечером, а в течение дня периодически, лучше ежечасно, делать отдельные упражнения. Например, с 1-го по 5-е, затем с 6-го по 9-е и, наконец, с 10-го по 13-е. Для профилактики особенно необходимо тем, чья работа требует длительного пребывания в одном и том же положении или связана с компьютером.