За сутки на Донбассе ранены 7 военнослужащих

За сутки на Донбассе ранены семь военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины среди погибших украинских военных не было, 7 бойцов получили ранения.