За сутки на Донбассе ранены 7 военнослужащих
13:54, 23 апреля 2015Страна
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Об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО
За сутки на Донбассе ранены семь военнослужащих / Фото: УНИАН
За сутки на Донбассе ранены семь военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины среди погибших украинских военных не было, 7 бойцов получили ранения.
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