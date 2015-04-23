За сутки на Донбассе ранены 7 военнослужащих

13:54, 23 апреля 2015
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Об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО

За сутки на Донбассе ранены семь военнослужащих / Фото: УНИАН

За сутки на Донбассе ранены семь военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины среди погибших украинских военных не было, 7 бойцов получили ранения.

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