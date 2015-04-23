Недостроенный корпус Охматдета передано в ведение Минздрава

Как сообщили УНИАН в Минздраве, с начала застройки комплекса функции заказчика строительства выполняет Государственное предприятие «Укрмедпроектбуд», а этот объект входил в сферу управления Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и реализации инфраструктурных проектов. Нацагентства уже фактически не существует, а расходы на достройку лечебно-диагностического комплекса в сумме 500 млн грн. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» закреплены за Министерством здравоохранения Украины. Именно такая юридическая коллизия не позволяла продолжить строительство.

Передача объекта в сферу управления Министерства здравоохранения Украины фактически разблокировала вопрос достройки современного лечебно-диагностического комплекса «Охматдета» и будет способствовать продолжению строительства.