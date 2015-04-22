ВР перенесла рассмотрение законопроекта о защите врачебной тайны

Верховная Рада Украины перенесла рассмотрение проекта закона о внесении изменений в Закон Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" (относительно защиты врачебной тайны) (№1193).

Как передает корреспондент УНИАН,законопроектом определяется, что врачебная тайна - это сведения о состоянии здоровья, факте медицинского обследования, осмотра и их результатах, интимной и семейной стороне жизни гражданина Украины, иностранца или лица без гражданства, полученные медицинскими, фармацевтическими и иными работниками в процессе профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

Определяется, что медицинские, фармацевтические и другие работники, которым в связи с выполнением профессиональных или служебных обязанностей стала известна информация, представляющая врачебную тайну, не имеют права разглашать эти сведения, кроме предусмотренных законодательными актами случаев.

При использовании информации, представляющей врачебную тайну, в учебном процессе, научно-исследовательской работе, в том числе в случаях ее публикации в специальной литературе, должна быть обеспечена анонимность пациента.

За разглашение врачебной тайны виновные лица несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством.