В Украине сократилось производство лекарств на основе антибиотиков

По данным Госстата, в марте 2015 года производство лекарственных препаратов на основе антибиотиков сократилось на 18% по сравнению с мартом 2014 года, но увеличилось на 4% по сравнению с февралем этого года, и составило 104 тонны.

Согласно сообщению, Украина в январе-марте 2015 года сократила производство лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 29,3% - до 30,5 тонн.

В марте этого года объем производства лекарственных препаратов на основе гормонов составил 14,4 тонн, что на 12,1% ниже показателя марта 2014 года, но на 21,3% больше, чем в феврале 2015 года.

Производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, за первый квартал 2015 года уменьшилось на 10,3% - до 10,5 тыс. тонн.

В марте 2015 года производство препаратов без антибиотиков и гормонов составило 4,1 тыс. тонн, что на 1% больше, чем в марте прошлого года, и на 37,3% выше показателя февраля текущего года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2014 года производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, увеличилось по сравнению с 2013 годом на 24,1%; лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, выросло на 54%, а препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, сократилось на 5,8%.