Более 2 млн человек выехали из Донбасса в течение года - ООН

Больше половины из них, как следует из данных ООН, в настоящее время находятся в других регионах Украины, сообщает Радио Свобода.

Количество украинцев, которые выехали в соседние страны с начала конфликта на Донбассе, превысило 800 тысяч, говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

«Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 16 апреля 800 тысяч 961 украинец подал запрос на получение убежища, разрешения на проживание или иного легального статуса в соседних странах», - сказано в документе.

Почти 660 тысяч человек официально зарегистрировались в России, еще 81 тысяча - в Беларуси.

Количество людей, которые выехали из Донбасса в другие регионы Украины, к 15 апреля достигла 1 миллиона 228 тысяч. «Это примерно на 15 тысяч больше, чем неделей ранее», - утверждают в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

По данным ООН, в результате боевых действий на востоке Украины с апреля 2014 года погибли свыше 6 тысяч 100 человек, более 15 тысяч 400 ранены.