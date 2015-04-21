Людей, на иждивении которых ребенок-инвалид, освободили от призыва
11:56, 21 апреля 2015Страна
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Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (относительно усиления защиты прав детей-инвалидов; № 2011).
Парламент освободил от призыва во время мобилизации людей, на иждивении которых находится ребенок-инвалид подгруппы А
Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 282 народных депутата из 336 зарегистрированных в сессионном зале.
Законом в ст. 23 «Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации» устанавливается, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные (женщины и мужчины), на содержании которых находится ребенок-инвалид подгруппы А в возрасте до 18 лет.
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