Людей, на иждивении которых ребенок-инвалид, освободили от призыва

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 282 народных депутата из 336 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом в ст. 23 «Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации» устанавливается, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные (женщины и мужчины), на содержании которых находится ребенок-инвалид подгруппы А в возрасте до 18 лет.