Британского врача наказали за десятки пропущенных случаев рака
Отстранили на год от практики
Генеральный медицинский совет Великобритании отстранил на год от практики рентгенолога, признавшего здоровыми 20 женщин со злокачественными опухолями молочной железы. Как показало расследование, доктором Амиадом Хусейном (Amjad Husien) было поставлено в общей сложности 176 ошибочных диагнозов, а одна из его пациенток впоследствии скончалась от онкологического заболевания.
Систематические ошибки при чтении маммограмм пациенток, допущенные Хусейном в период работы в больницах Траффорда и Северного Манчестера, были выявлены в конце 2005 года. В результате на новые обследования были направлены более 2,5 тысяч женщин.
Анализ действий рентгенолога, проведенный независимыми экспертами, показал, что доля ошибочных диагнозов, поставленных Хусейном, достигала 11,3%. В ходе рассмотрения дела врач признал свою некомпетентность, и дал обязательство сменить специализацию.
При определении санкций некомпетентному врачу комиссия Генерального медицинского совета учла свидетельства бывших коллег Хусейна о том, что в связи с постоянной нехваткой персонала в отделениях радиологии ему приходилось работать в чрезвычайно неблагоприятных условиях.