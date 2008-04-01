В Китае растет число долгожителей

До 102 выросло количество долгожителей в возрасте старше 100 лет в г. Сиань - административном центре китайской провинции Шэньси. Такие статистические данные опубликовало сегодня агентство Синьхуа.

Таким образом, за последние 10 лет в Сиане удвоилось количество таких долгожителей. Если в 2000 году их число составило лишь 50 человек, то в 2004 - 84 человека, а в этом году - 102 человека, в том числе 87 женщин и 15 мужчин, самому старшему из них уже исполнилось 112 лет. По предварительной оценке, в ближайшие пять лет в Сиане будет отмечен значительный рост количества долгожителей старше ста.

В настоящее время, по данным статистики, в городе проживают в общей сложности 1,08 млн. пожилых и престарелых в возрасте старше 60 лет, что составило 13,8 процента численности населения города, в том числе около 100 тыс человек в возрасте старше 80 лет, около 7 тысяч человек - старше 90 лет.

ami-tass.ru