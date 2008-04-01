Создано устройство для самоубийства смертельно больных

В Германии разработана машина для самоубийств, которая позволит самовольно уйти из жизни тяжело больным жителям стран, в которых запрещена эвтаназия. Устройство позволит самоубийцам самостоятельно сделать себе инъекцию хлорида калия, применяемого для смертных казней в ряде штатов в США, сообщает The Times.

Для того, чтобы покончить с собой, пациентам нужно будет арендовать машину (продаваться она самоубийцам, по понятным причинам, не будет), вставить иглу и нажать на кнопку для введения смертоносного вещества. По заверениям сторонников применения нового устройства, смерть будет наступать за считанные секунды, однако в любом случае точную дозу хлорида калия для быстрой эвтаназии должны устанавливать специалисты.

Активную поддержку новой разработки выразил немецкий политик, врач Роджер Куш (Roger Kusch). По его словам, машина для самоубийств станет законным способом избавления от мучений для смертельно больных людей.

lenta.ru