Пациентам с диабетом будут возмещать деньги за инсулин - Минздрав

Об этом в эфире телеканала "Интер" рассказала первый заместитель министра здравоохранения Александра Павленко, пишет rbc.ua.

"Реимбурсация - это фактически возмещение потраченных средств, которые человек потратил на покупку лекарственного средства. И мы бы хотели бы чтобы мы смогли успешно реализовать этот механизм в Украине. Сейчас мы его запускаем как пилотный проект по инсулину, для инсулинозависящих людей, как товар очень важной значимости", - сказала Павленко.

По словам замминистра, к концу года, кроме инсулина, в список добавят еще больший перечень лекарств, которые употребляются ежедневно.

"Мы переведем до конца года этот инструмент глобально на более широкий спектр лекарств. Есть группа товаров, группа лекарственных средств, которые возмещаются на 100%. Ну, если мы говорим о таких товарах, как инсулин. Потому что это достаточно серьезное лекарственное средство, которое поглощается человеком и применяется очень активно, постоянно, ежедневно и несет большие затраты", - подчеркнула замминистра.