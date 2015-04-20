С начала года на востоке Украины погибли около 400 гражданских лиц - ООН

Такие данные обнародовала пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани, сообщает ВВС.

С апреля 2014 года погибли 6116 человек, 15 474 получили ранения.

"Только в 2015 году примерно 400 мирных жителей были убиты в результате беспорядочных обстрелов жилых районов, а также в результате подрыва на минах и других снарядах на территориях, находящихся под контролем как правительства, так и вооруженных групп", - сказала представитель Управления ООН по правам человека на брифинге в Женеве.

По ее словам, реальные цифры могут оказаться значительно выше, поскольку сотни людей числятся пропавшими без вести, а сотни тел еще не опознаны.

В ООН опасаются эскалации конфликта.

"Поступают сообщения об активизации боевых действий, особенно в районе донецкого аэропорта и вблизи села Широкино в Донецкой области...", - заявила Шамдасани.

За год после начала конфликта в Украине уже более 1,2 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, из них более 154 тысяч - дети. Об этом представительство ООН сообщило в своем Twitter.

В ООН призвали все стороны конфликта соблюдать минские договоренности.