Правительство Словакии направил в Украину лекарства для больниц на Востоке

Это, в частности, современные препараты для больных туберкулезом, бронхитом и ревматизмом. Груз повезут волонтеры Украинской православной церкви Киевского патриархата, сообщает 5-й канал.

О помощи верующих попросил сам Патриарх Филарет.

"Получили от Словацкого правительства эти медикаменты. Еще получим и направим их туда, в Мариуполь. Потому что там очень нуждаются в больницах в этих лекарствах", - сообщил Филарет.

"Кроме того, мы закупаем тысячу комплектов одежды и обуви для батальонов, которые не имеют обмундирования. Мы им машины скорой помощи и машины для передвижения. То есть, все что можем, делаем, и будем делать до победы", - добавил он.

Как уже сообщалось ранее, медикаменты для Мариуполя в срочном порядке собрали столичные волонтеры. Совместными усилиями и при поддержке неравнодушных украинцев машина с лекарствами уже сегодня ночью будет в городе.