Простой способ борьбы с высоким давлением

Израильские ученые смогли найти, вероятно, самый приятный способ борьбы с одним из главнейшим недугом современности.

По результатам нового исследования проведенного эпидемиологом д-ром Мишелем Балайшем, в тех домах, где держат собак, у детей реже наблюдаются проблемы с давлением, нежели чем, в тех семьях, где нет лохматого питомца.

В ходе исследования, проводившегося совместно Институтом эпидемиологии Гартнера, детским отделением больницы "Шива" и Еврейским университетом в Иерусалиме, были проверены 228 детей в возрасте от 7 до 9 лет.

Ранее ученые неоднократно демонстрировали взаимосвязь между наличием того или иного домашнего животного и здоровьем человека, но все они относились к взрослым.

По словам Балайша, примерно треть детей страдает от повышенного давления или будет подвержена гипертонии в будущем. Он отмечает, что появление в доме собаки может предотвратить распространение недуга.

Mignews.com