Психологи научат волонтеров помогать бойцам преодолевать поствоенный синдром

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор БФ «Сочувствие» Екатерина Кибарова.

«Война не заканчиваются для людей, которые принимали в ней как прямое, так и опосредованное участие. Человек, который вышел из войны, может быть внешне здоровым, но продолжать воевать внутри себя с окружающим миром... поствоенный синдром может коснуться не только ребят, воевавших в зоне АТО, но и вынужденных переселенцев и детей, которые там проживали... К нам обратились американские психологи, которые готовы на данный момент создать книги, методические пособия для волонтеров на территории Украины. Они предлагают инициировать создание рабочей группы, которую может возглавить психолог Тина Берадзе, чтобы готовить психологов-волонтеров, которые будут заниматься постсиндромом. Таким образом, волонтеры-психологи, которые будут проходить специализированные курсы, смогут предоставлять правильную помощь людям, которые в этом нуждаются», - сказала она.

В свою очередь психолог Берадзе отметила, что для того чтобы лечить поствоенный синдром, нужно иметь соответствующие знания и пройти обязательную подготовку.

«К большому сожалению, мы не готовы к этому, нет подготовленных кадров... Это очень важно - не браться за лечение того, чего вы не можете, и у вас нет врачебного образования, так непрофессионалы могут довести человека до суицида. Я готова передать свои знания и опыт», - сказала она.

Председатель БФ «Операция Маэстро» Владимир Капитонов остановился еще на одном вопросе - важности экономических реформ, которые необходимы Украине, в частности, и для того чтобы ребята, которые будут возвращаться из зоны АТО, были обеспечены рабочими местами.