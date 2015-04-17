В Киеве стартовал очередной этап обучения кризисных психологов Штаба Ахметова

Как сообщили УНИАН в штабе Ахметова, сегодня в Киеве начался 5-й модуль курса «Травма войны». Обучение проходят 250 психологов, которые будут работать с детьми и семьями из Донбасса. Тема этого модуля - «Работа с травмой в длительном консультировании». Занятия проводит координатор Психологической службы Гуманитарного штаба Алена Лукьянчук и гештальт-терапевт Елена Коссе, которые специализируются на работе с травматическими переживаниями и психосоматическими расстройствами.

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Специалисты знают, работа с психической травмой – это длительный и тяжелый труд как для людей, обратившихся за помощью, так и для терапевтов. Причем травмой может стать любое значимое для человека событие: обман, предательство, разочарование, несправедливость, насилие, смерть близкого человека, переживания, потери, любой кризис, болезнь. А тем более война. Обо все эти события одни люди могут раниться, а для других эти же события могут стать частью собственного опыта.

Но негативные переживания или неконструктивные способы поведения, которые служат причиной обращения к психологу, обычно не связываются с травмой, особенно если она случилась давно. Есть травмы, о которых мы не помним на сознательном уровне, но хорошо помним на уровне бессознательном. Особую силу и влияние на жизнь человека имеют детские психологические травмы.

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Именно об этом пойдет речь на 5-м модуле в Киеве, который проводит Гуманитарный штаб Рината Ахметова для подготовки психологов курса «Травма войны». Алена Лукьянчук и Елена Коссе расскажут о том, как работать с семьёй в долгосрочном консультировании и как психолог может оказать помощь в восстановлении после травмы.

«Длительное консультирование - это уже не кризисная помощь, а работа с закостеневшей травмой, которая может проявиться спустя пять-десять лет после свершившегося негативного события, - объяснила Алена Лукьянчук. - Психолог должен понимать, что происходит из так называемого наслоения травмы. Например, как переносит и переживает военные события ребенок или подросток, переживший в прошлом насилие?»

Травма внутри нас подобна спящему вулкану, может до поры до времени не напоминать о себе, ждать своего часа. Но как только возникнут ассоциации, похожие на "то", "ту", "того" (лицо, слово, знакомая интонация, мелодия, запах и т.д.), старое болезненное воспоминание реанимируется и травма проживается ещё и ещё, раз за разом...

Поэтому так важны помощь и поддержка психолога - в период проживания горя, боли, страха, обид, разочарований, ослабления внутренних опор - она позволяет обрести силы и продолжить жить дальше.

Напомним, проект «Травма войны» Гуманитарного штаба Рината Ахметова по подготовке кризисных психологов стартовал в ноябре 2014 года. Для участия были отобраны 250 лучших специалистов со всей Украины, которые уже имеют диплом психолога. Обучение проходит бесплатно. Работу тренеров оплачивает Гуманитарный штаб. На сегодня, это единственный в Украине проект, направленный на подготовку специалистов, работающих с травмой войны, и восстановление психологического состояния переселенцев из Донбасса и жителей зоны АТО. Проект Штаба уникален не только своей масштабностью и подбором тренеров, но и тем, что специалисты, которые проходят курс, уже начали работать с людьми, как в населенных пунктах Донбасса, неподконтрольных украинской власти, так и на подконтрольных Украине территориях.