Коллективу Национального института рака представили нового директора
Сегодня в Национальном институте рака (НИР) трудовому коллективу была представлена новый директор - Елена Колесник, занявшая эту должность в результате открытого конкурса претендентов
Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель министра здравоохранения Александра Павленко, представляя нового руководителя Института рака подчеркнула, что диалог с коллективом и профессиональным сообществом в обсуждении предложений и видения в управлении должен стать практикой для всех предприятий в сфере здравоохранения во время назначения их менеджмента.
Павленко также отметила, что новоназначенного директора ждет много работы, так необходимой для повышения качества обслуживания пациентов, развития научной базы и обеспечения полной прозрачности финансовой деятельности НИР.
«Уже в текущем году в Национальном институте рака стартует пилотный проект электронных закупок на базе платформы «Прозрачно», которую МОЗ предоставит учреждению. Это обеспечит экономию бюджетных средств и исключит из процесса закупки препаратов коррупционную составляющую», - сказала Павленко.
Читайте такжеДиректором Национального института рака назначили Елену Колесник
Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили подписал с Еленой Колесник пятилетний контракт.
Впервые назначению руководителя подобного уровня предшествовал открытый конкурс претендентов. В нем приняли участие 18 ведущих отраслевых специалистов, каждый из которых презентовал собственное видение развития учреждения не только министерству, но и трудовому коллективу.