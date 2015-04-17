Коллективу Национального института рака представили нового директора

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель министра здравоохранения Александра Павленко, представляя нового руководителя Института рака подчеркнула, что диалог с коллективом и профессиональным сообществом в обсуждении предложений и видения в управлении должен стать практикой для всех предприятий в сфере здравоохранения во время назначения их менеджмента.

Павленко также отметила, что новоназначенного директора ждет много работы, так необходимой для повышения качества обслуживания пациентов, развития научной базы и обеспечения полной прозрачности финансовой деятельности НИР.

«Уже в текущем году в Национальном институте рака стартует пилотный проект электронных закупок на базе платформы «Прозрачно», которую МОЗ предоставит учреждению. Это обеспечит экономию бюджетных средств и исключит из процесса закупки препаратов коррупционную составляющую», - сказала Павленко.

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Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили подписал с Еленой Колесник пятилетний контракт.

Впервые назначению руководителя подобного уровня предшествовал открытый конкурс претендентов. В нем приняли участие 18 ведущих отраслевых специалистов, каждый из которых презентовал собственное видение развития учреждения не только министерству, но и трудовому коллективу.